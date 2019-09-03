



Пять лет колонии общего режима получила директор фирмы «Лазурит-Т» Яна Абалян за серию афер с деньгами государства и своих приятелей. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

В собственности компании, которой руководила женщина, находились платежные терминалы, через которые принималась оплата государственных пошлин и штрафов. Соответствующий договор с организацией в 2016 году заключило ГУ МВД по региону. Предприниматель обязалась перечислять госучреждению полученные от граждан деньги в течение двух банковских дней. Однако фигурантка дела периодически похищала деньги. В итоге за два года работы она присвоила себе почти 65 млн рублей. Еще 100 млн рублей Яна Абалян «забыла» вернуть семи своим знакомым и одной коммерческой структуре, у которых занимала деньги.

Расследование уголовного дела осуществлялось СЧ СУ УМВД России по Волгограду. Судом также удовлетворен иск прокурора Волгограда о взыскании с осужденной ущерба государству. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.



