Уникальный тренировочный комплекс для спасателей построен на Гремячинском ГОКе

Экономика 03.09.2019 11:05
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03.09.2019 11:05
Уникальный многофункциональный комплекс для тренировок личного состава ВГСЧ МЧС РФ построен на Гремячинском ГОКе в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «ЕвроХим-ВолгаКалий», здесь отрабатываются навыки ликвидации чрезвычайных ситуаций в подземных горных выработках в условиях задымленности и при наличии очагов горения.
Возведение комплекса компания осуществила в рамках реализации положений промышленной безопасности – одной из ключевых стратегий деятельности Гремячинского горно-обогатительного комбината.
Напомним, масштабный инвестиционный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей, реализуемый в Котельниковском районе компанией «ЕвроХим-ВолгаКалий», входит в число наиболее важных инвестиционных проектов района, оказывает значительное влияние на увеличение хозяйственного потенциала региона в целом. Создание условий для безаварийной работы, сохранение здоровья и жизней работников находится под особым контролем руководителей компании.
Как сообщили в пресс-службе предприятия, уровень промышленной безопасности Гремячинского горно-обогатительного комбината высоко оценила депутат Государственной Думы Татьяна Цыбизова, посетившая предприятие во время поездки на территорию бренда «Котельниково-Земля героев», отметив, что подобные меры безопасности и готовности к нештатным ситуациям могут служить примером социально ответственного бизнеса.
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