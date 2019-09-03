Уникальный тренировочный комплекс для спасателей построен на Гремячинском ГОКе





Уникальный многофункциональный комплекс для тренировок личного состава ВГСЧ МЧС РФ построен на Гремячинском ГОКе в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «ЕвроХим-ВолгаКалий», здесь отрабатываются навыки ликвидации чрезвычайных ситуаций в подземных горных выработках в условиях задымленности и при наличии очагов горения.

Возведение комплекса компания осуществила в рамках реализации положений промышленной безопасности – одной из ключевых стратегий деятельности Гремячинского горно-обогатительного комбината.

Напомним, масштабный инвестиционный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей, реализуемый в Котельниковском районе компанией «ЕвроХим-ВолгаКалий», входит в число наиболее важных инвестиционных проектов района, оказывает значительное влияние на увеличение хозяйственного потенциала региона в целом. Создание условий для безаварийной работы, сохранение здоровья и жизней работников находится под особым контролем руководителей компании.



