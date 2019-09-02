На фестивале энергосбережения #ВместеЯрче региональный оператор провел экологическую акцию для детей
Экология 02.09.2019 17:42
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02.09.2019 17:42
Совместную экологическую акцию для детей провели на ежегодном Всероссийском фестивале энергосбережения и экологии #ВместеЯрче компания «Управление отходами - Волгоград» и другие коммунальщики Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Организаторы акции подняли тему бережного отношения к природе и ее ресурсам в интерактивной форме.
Юным горожанам предложили создать собственные эскизы табличек, призывающих сохранять чистоту. Дети щедро использовали свои творческие способности: одни ребята призывали не мусорить, другие - рисовали радугу и чистый мир, третьи – рисовали реку, мусорные корзины и призывали бросать мусор в контейнеры. Сделанные своими руками таблички ребята забирали с собой, чтобы потом установить в своем дворе, около школы или в парке.
Малыши раскрашивали огромную раскраску «Как устроен водопровод». Попутно они узнали о том, как питьевая вода попадает в наши дома и почему так важно бережно к ней относиться.
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