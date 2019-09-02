День города в Волгограде поставил рекорд по количеству зрителей

Общество 02.09.2019 14:20
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02.09.2019 14:20
Всего за два дня – 31 августа и 1 сентября – праздничные площадки в Волгограде посетили более 200 тысяч человек. Это гораздо больше, чем в предыдущие годы. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в прошлом году в праздничных мероприятиях участвовали около 150 тысяч волгоградцев.
Напомним, в минувшие выходные в Волгограде прошли юбилейные торжества, посвященные празднованию 430-летия Царицына-Сталинграда-Волгограда. Всего в программе праздничных мероприятий значилось более ста концертов, фестивалей, акций и соревнований. Многие из них в этом году были проведены впервые. Десятки горожан разных возрастов разместили на своих страничках в соцсетях фотографии и видеоматериалы, сделанные во время проведения театрализованного шествия «Волгоградская маска», фестиваля «Живые скульптуры», Царицынского бала и ряда других ярких, красочных мероприятий.
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