В Волгоградской области 100 женщин перешагнули 100-летний юбилей

Общество 02.09.2019 14:14
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02.09.2019 14:14
100-летний юбилей в этом году перешагнули 112 жителей Волгоградской области, 100 человек из которых женщины. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе отделения Пенсионного фонда по Волгоградской области, в настоящее время в регионе проживают более 772 тысячи пенсионеров, что составляет 31% от общей численности населения. Большинство из них (85%) являются получателями страховой пенсии по старости, по инвалидности – 5%, по случаю потери кормильца – 5%. Удельный вес мужчин и женщин в общей численности пенсионеров составляет 33% и 67% соответственно. Женщин-пенсионеров на 255 тысяч человек больше, чем мужчин.
Доля пенсионеров в возрастной группе «80 лет и старше» в общей численности пенсионеров составляет 13,1% или 99,8 тысяч человек, их них 76,5% – женщины.
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