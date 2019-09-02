Телеком

МегаФон и КХЛ отмечают 12-летие совместного развития российского хоккея

Телеком 02.09.2019 14:11
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02.09.2019 14:11


Континентальная хоккейная лига и оператор цифровых возможностей МегаФон заключили новое соглашение о сотрудничестве в сезоне 2019-2020 годов. Церемония тожественного подписания состоялась в воскресенье, 1 сентября, в рамках матча за Кубок Открытия сезона между ЦСКА и «Авангардом». В ней приняли участие генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян и президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, соглашение наделяет МегаФон официальным статусом «Партнер Чемпионата КХЛ», а также «Партнер Недели Звезд Хоккея» и «Партнер Плей-офф Чемпионата КХЛ» в сезоне 2019-2020 гг.
В стартовавшем сезоне МегаФон будет активно содействовать популяризации хоккея в России, организует работу фан-зон для болельщиков на стадионах и вне, проведет автограф-сессии с игроками и другие мероприятия. Уже в преддверии начала хоккейного сезона компания модернизировала сетевую инфраструктуру ледовых арен, чтобы обеспечить лучшую скорость мобильного интернета и качество голосовой связи.   
«МегаФон поддерживает КХЛ с момента ее основания, и для нас это особая гордость. Потому что для большинства болельщиков в России хоккей — это больше чем спорт, это религия. И мы рады быть сопричастны к этому не только как партнер, но и как компания, которая внедряет самые передовые технологии. Смотрите самый лучший, самый быстрый русский хоккей на самом быстром интернете. А всем командам желаю в новом сезоне показать  яркую и динамичную игру, без травм, радуя всех болельщиков», — отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян. 
Дмитрий Чернышенко, президент КХЛ: «С компанией МегаФон нас связывает много очень добрых и эффективных моментов сотрудничества. И не только в этом проекте. Огромная гордость и привилегия работать с партнером по всем направлениям. МегаФон является надежным партнером на протяжении всего существования Лиги. Это естественно, когда компании-лидеры сотрудничают друг с другом. Мы очень благодарны МегаФону за это. У нас множество совместных акций, на Неделе Звезд Хоккея МегаФон, обладающий самым быстрым мобильным интернетом, предоставил уникальную возможность болельщикам качать все, что нужно, и они “прокачали” гигантское количество трафика. У нас много технологических проектов, основанных на быстром интернете. Уверен, что наше сотрудничество будет продолжаться. Признательны всем, кто пользуется услугами МегаФона».
«Сам я лично никогда не занимался хоккеем профессионально, но в юности гонял во дворе с клюшкой. Хоккей — один из самых динамичных и зрелищных видов спорта, и очень хочется, чтобы накал страстей, которым сопровождается плей-офф в Кубке Гагарина, только усиливался. Потому что ничто так не привлекает зрителя, как фантастическая интрига в сериях», —добавл Геворк Вермишян.

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