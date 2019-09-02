В Волгограде оцепили лицей из-за визита главы СК РФ на линейку





Беспрецедентные меры безопасности сегодня предприняты в Волгограде на торжественной линейке в мужском педагогическом лицее имени Слипченко, который начинает этот учебный год в новом статусе. Как сообщает ИА "Высота 102", в Тракторозаводском районе подходы к лицею с раннего утра охраняют полицейские и люди в штатском. На территорию лицея воспитанников и их родителей пускают через рамки металлодетекторов, а представителей СМИ строго по спискам. Все дело в том, что в лицее сегодня находится глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Его визит в Волгоград, отметим, в прессе не анонсировался. На сайте СК РФ также ничего не сообщается о поездке главы Следственного комитета в профильный лицей в Волгоград на День знаний, который в этом году впервые из-за выходных отмечается 2 сентября. Не было на сайте федерального, а также регионального ведомств и информации о процедуре аккредитации.





Как ранее сообщало ИА "Высота 102", педагогическом лицей имени Слипченко не только сменил название, но и учредителя. Уже завершена передача учебного заведения из собственности Волгоградской области Следственному комитету РФ. Теперь учебное заведение получило статус федерального и будет называться ФГКОУ "Волгоградский кадетский корпус Следственного комитета РФ имени Ф.Ф.Слипченко".





Мужской педагогический лицей был основан легендарным педагогом, народным учителем СССР Федором Федоровичем Слипченко на базе интерната. Лицей традиционно специализировался на подготовке мальчиков к работе педагогами.