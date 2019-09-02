Общество 02.09.2019 11:01
225 11
02.09.2019 11:01
За минувшие праздничные выходные общественным транспортом в Волгограде воспользовались свыше 560 тысяч пассажиров. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, большая часть людей – 340 тысяч человек – выбрали трамваи и троллейбусы. Рост пассажиропотока на маршрутах электротранспорта по сравнению с другими праздничными днями составил порядка 30%.
Напомним, 31 августа и 1 сентября в честь празднования 430-летия Волгограда проезд в трамваях и троллейбусах города был бесплатным. На линии в эти дни вышло свыше 400 единиц общественного транспорта. Работа трамваев, троллейбусов и автобусов была продлена до позднего вечера.
Реклама
Популярное по теме
21.08.2019 12:34
30840 14
04.08.2019 15:18
25112 0
09.08.2019 20:13
22214 32
Волгоградцы оставили после празднования Дня города 300 кубометров мусора02.09.2019 12:01
В Волгограде оцепили лицей из-за визита главы СК РФ на линейку02.09.2019 11:23
В Волгоградской области депутату не удалось проверить КСП02.09.2019 10:01
Зама главного дорожника Волгоградской области оштрафовали за нарушения на старой работе02.09.2019 07:49
«Мы снова вместе!»: в волгоградской бизнес-гимназии встретили День знаний01.09.2019 20:23
От царицынского воеводы до волгоградского байкера: улицы города-героя захватил карнавал01.09.2019 19:27
В лесу под Волгоградом назло жаре вырос гриб-гигант01.09.2019 17:35
В Волгограде порядок в День города обеспечивают более 1000 полицейских01.09.2019 11:41
Танцы, еда, карнавал, салют и обнимашки: Волгоград ждет незабываемый день01.09.2019 11:26
Танцуют все!: Бал под открытым небом собрал сотни волгоградцев в День города (ФОТОРЕПОРТАЖ)31.08.2019 19:07
В Волгограде из-за нелетной погоды отменили авиашоу в День города31.08.2019 18:55
Волгоградские пенсионеры зажигают на дискотеках под ритмы 80-х (ФОТОРЕПОРТАЖ)31.08.2019 14:54
Пассажир экстренно севшего в Волгограде самолета из Баку переведен в кардиологию31.08.2019 12:35
Туман сгущается: в аэропортах Москвы задержали и отменили более 140 рейсов31.08.2019 11:09
Житель Волгограда выставил магазину счёт за отравление баранками31.08.2019 05:27
Реклама