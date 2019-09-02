



За минувшие праздничные выходные общественным транспортом в Волгограде воспользовались свыше 560 тысяч пассажиров. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, большая часть людей – 340 тысяч человек – выбрали трамваи и троллейбусы. Рост пассажиропотока на маршрутах электротранспорта по сравнению с другими праздничными днями составил порядка 30%.

Напомним, 31 августа и 1 сентября в честь празднования 430-летия Волгограда проезд в трамваях и троллейбусах города был бесплатным. На линии в эти дни вышло свыше 400 единиц общественного транспорта. Работа трамваев, троллейбусов и автобусов была продлена до позднего вечера.



