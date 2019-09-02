Экономика

Труд шахтеров Гремячинского ГОКа отмечен наградами

Экономика 02.09.2019 11:05
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02.09.2019 11:05


Областная организация Росхимпрофсоюза  и компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» поздравили сотрудников Гремячинского горно-обогатительного комбината с профессиональным праздником – Днем  шахтера. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в жилом районе Восточный города Котельниково прошел   яркий, веселый и по-домашнему добрый праздник.  
Коллег и гостей с праздником поздравили директор по производству компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» Валерий Хижняк, начальник Рудника Гремячинского ГОКа Игорь Карсканов и председатель профсоюза Виктор Глущенко. 
С приветственным словом и теплыми словами поздравления к шахтерам обратилась почетный гость праздника - председатель областной организации Росхимпрофсоюза  Нина Кулыгина. Нина Яковлевна поблагодарила проходчиков за мужество и упорство в тяжеломтруде на благо людей.  
На праздник собрались семьи шахтеров и других сотрудников Гремячинского комбината. Тем приятнее было получать награды героям дня – проходчикам, горнорабочим, стволовым, машинистам и другим работникам рудника. 

Всего в этот день почетные грамоты, благодарности и подарки от Росхимпрофсоюза получили 22 сотрудника предприятия, от «МХК «ЕвроХим» -  9 сотрудников. В присутствии самых близких и дорогих людей даже официальная церемония чествования передовиков прошла по-семейному тепло и искренне. 
Неофициальная часть торжества превратила обычно тихий двор спального района в танцпол ночного клуба. Яркими огнями ночь зажгли живая музыка приглашенной кавер - группы, выступление иллюзионистов, конкурсы и дискотека от  DJ.
Весь вечер руководители и коллеги благодарили шахтеров за достижения, за преданность товарищам и своей профессии, за упорство в разработке Гремячинского месторождения, за значительный вклад в развитие предприятия.

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