Труд шахтеров Гремячинского ГОКа отмечен наградами

Экономика 02.09.2019 11:05
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02.09.2019 11:05
Областная организация Росхимпрофсоюза и компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» поздравили сотрудников Гремячинского горно-обогатительного комбината с профессиональным праздником – Днем шахтера. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в жилом районе Восточный города Котельниково прошел яркий, веселый и по-домашнему добрый праздник.
Коллег и гостей с праздником поздравили директор по производству компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» Валерий Хижняк, начальник Рудника Гремячинского ГОКа Игорь Карсканов и председатель профсоюза Виктор Глущенко.
С приветственным словом и теплыми словами поздравления к шахтерам обратилась почетный гость праздника - председатель областной организации Росхимпрофсоюза Нина Кулыгина. Нина Яковлевна поблагодарила проходчиков за мужество и упорство в тяжеломтруде на благо людей.
На праздник собрались семьи шахтеров и других сотрудников Гремячинского комбината. Тем приятнее было получать награды героям дня – проходчикам, горнорабочим, стволовым, машинистам и другим работникам рудника.
Всего в этот день почетные грамоты, благодарности и подарки от Росхимпрофсоюза получили 22 сотрудника предприятия, от «МХК «ЕвроХим» - 9 сотрудников. В присутствии самых близких и дорогих людей даже официальная церемония чествования передовиков прошла по-семейному тепло и искренне.
Неофициальная часть торжества превратила обычно тихий двор спального района в танцпол ночного клуба. Яркими огнями ночь зажгли живая музыка приглашенной кавер - группы, выступление иллюзионистов, конкурсы и дискотека от DJ.
Весь вечер руководители и коллеги благодарили шахтеров за достижения, за преданность товарищам и своей профессии, за упорство в разработке Гремячинского месторождения, за значительный вклад в развитие предприятия.
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