В Волгограде вынесли приговор «потрошителю» школьных компьютеров

Расследования 01.09.2019 15:48
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01.09.2019 15:48
К году лишения свободы условно с испытательным сроком семь месяцев приговорен житель Красноармейского района, который тайно проник в школу и похитил материнские платы, видеокарты и жесткие диски с компьютеров в учебных классах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор районного суда, мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Согласно ходатайству обвиняемого, дело было рассмотрено в особом порядке, т.е без судебного следствия.
Следствием и судом установлено, что житель района, реализуя свой внезапно возникший преступный умысел, в 5 утра проник в школу через чердак, куда он забрался по пожарной лестнице. Уже внутри он взял из тубуса на посту охранника ключи от учебных кабинетов. Главной его целью была компьютерная техника. Системные блоки он разбирал принесенной с собой отверткой, похищал из них видеокарты, материнские платы, жесткие диски и другие составные части. В результате школе был нанесен ущерб на сумму 15 000 рублей. Часть похищенного у него была изъята.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции.
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