В Волгограде порядок в День города обеспечивают более 1000 полицейских

Общество 01.09.2019 11:41
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01.09.2019 11:41
Сегодня из-за множества мероприятий, посвященных 430-летию города, волгоградская полиция работает в усиленном режиме. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, для обеспечения общественного порядка задействуется свыше 1000 сотрудников полиции, военнослужащих, а также представителей добровольных народных дружин и казачества. На дорогах города дежурят усиленные наряды ГИБДД. В местах проведения праздничных мероприятий ограничено движение транспорта и усилены меры безопасности. Госавтоинспекция Волгоградской области рекомендует водителям заранее выбирать альтернативные маршруты движения, быть предельно внимательными, строго выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ГИБДД. В соответствии с региональным законодательством пребывание подростков в общественных местах без сопровождения взрослых разрешено до 23.00 часов.
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