Экология

Жителей Волгоградской области не пустят в леса до середины сентября

Экология 30.08.2019 18:09
369 2
30.08.2019 18:09


Режим, ограничивающий пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в Волгоградской области продлится до 19 сентября. Как сообщили ИА "Высота 102" в облкомприроды, такое решение принято в связи с сохранением высокой и чрезвычайной пожарной опасности. Гражданам до окончания действия режима рекомендуют воздержаться от посещения лесов. Также специалисты напоминают всем жителям о необходимости соблюдения правил пожарной и санитарной безопасности, нарушение которых влечет административную и уголовную ответственность.
В целях профилактики лесных пожаров в регионе создано более 7000 километров минерализованных полос. На границах лесных участков установлено более 700 предупредительных аншлагов, проводится работа по обновлению парка лесопожарной техники.
На сегодняшний день в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" осуществлена поставка в регион двух тракторов и девяти автомобилей повышенной проходимости. В начале сентября ожидается поставка еще четырех пожарных автоцистерн.
В целом в рамках проекта в текущем году запланировано приобретение порядка 70 единиц техники, в том числе тракторов, мульчеров, пожарных автоцистерн, лесопосадочных модулей, автомобилей высокой проходимости для патрулирования. К 2021 году поставлена задача на 100% обеспечить лесничества современной лесопатрульной техникой, к 2024 году будет обновлен парк лесопожарных машин и противопожарное оборудование.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
В Волгограде концессионеров уличили в загрязнении природной балки
26.08.2019 15:00
9402 8
В Волго-Ахтубинской пойме обнаружен пожиратель ясеней
19.08.2019 09:28
9056 12
Под Волгоградом напоили Верблюда
30.08.2019 11:33
4778 10
Экология
30.08.2019 16:26
Экология 30.08.2019 16:26
3213 10 Обсудить

0
Далее
Экология
30.08.2019 15:26
Экология 30.08.2019 15:26
1332 11 Обсудить

0
Далее
Экология
30.08.2019 11:33
Экология 30.08.2019 11:33
4778 10 Обсудить

0
Далее
Экология
26.08.2019 19:07
Экология 26.08.2019 19:07
1743 0 Обсудить

0
Далее
Экология
26.08.2019 15:00
Экология 26.08.2019 15:00
9402 8 Обсудить

0
Далее
Экология
19.08.2019 09:28
Экология 19.08.2019 09:28
9056 12 Обсудить

0
Далее
Экология
15.08.2019 08:43
Экология 15.08.2019 08:43
13897 8 Обсудить

0
Далее
Экология
14.08.2019 14:27
Экология 14.08.2019 14:27
6278 10 Обсудить

0
Далее
Экология
08.08.2019 17:13
Экология 08.08.2019 17:13
4506 1 Обсудить

0
Далее
Экология
08.08.2019 10:09
Экология 08.08.2019 10:09
2485 3 Обсудить

0
Далее
Экология
07.08.2019 09:51
Экология 07.08.2019 09:51
3840 6 Обсудить

0
Далее
Экология
05.08.2019 07:36
Экология 05.08.2019 07:36
7836 21 Обсудить

0
Далее
Экология
01.08.2019 15:31
Экология 01.08.2019 15:31
5912 5 Обсудить

0
Далее
Экология
31.07.2019 17:08
Экология 31.07.2019 17:08
3735 7 Обсудить

0
Далее
Экология
25.07.2019 09:49
Экология 25.07.2019 09:49
4912 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:17
«Высота 102 ТВ»: жителям поселков Волго-Ахтубинской пообещали полные воды колодцы Смотреть фотографииCмотреть видео
18:13
Родители волжской школы не хотят расставаться с любимым директоромСмотреть фотографии
18:09
Жителей Волгоградской области не пустят в леса до середины сентябряСмотреть фотографии
16:26
Обитатели «крысиного рая» захватывают новые территории в поселке под Волгоградом Смотреть фотографииCмотреть видео
16:07
В парке Волгограда "приземлился" самолетСмотреть фотографии
15:26
В Волгоградской области воду жителям Дубовки подавали без контроля качестваСмотреть фотографии
15:03
В Камышине к открытию новой школы завершат капремонт соседнего домаСмотреть фотографии
14:12
«Денег нет, но вы живите»: мэрии Волгограда не на что выкупать квартиры в аварийных домах Смотреть фотографии
13:11
Осужденному за мошенничество волгоградцу добавят срок за угрозы убийством судьеСмотреть фотографии
12:49
Волгоградцам в юбилейные выходные подарили бесплатный проездСмотреть фотографии
12:39
Сады Придонья: «Здорово жить здоровым»Смотреть фотографии
12:19
В Волгоградской области на выборах задействуют армию добровольцевСмотреть фотографии
11:34
СК РФ открывает в Волгограде свое учебное заведениеСмотреть фотографии
11:33
Под Волгоградом напоили ВерблюдаСмотреть фотографии
11:08
В день города в Волгограде объявили банный деньСмотреть фотографии
10:16
В Волгограде приступили к возведению высотного амфитеатраСмотреть фотографии
10:15
Росстат подсчитал, сколько в Волгоградской области родители потратили на первоклассниковСмотреть фотографии
09:12
В центре Волгограда устраняют последствия столкновения машины со столбомСмотреть фотографии
22:31
Водитель без прав спровоцировал крупное ДТП на плотине Волжской ГЭС, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102»: Волгоградский облизбирком показал самый честный способ подсчета голосов на выборах Смотреть фотографииCмотреть видео
18:10
«Оцените разницу»: жители Нехаевского района Волгоградской области завидуют дорогам ростовчанСмотреть фотографииCмотреть видео
17:08
Стало известно, что будет за собором Александра Невского в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:38
Более 16 тысяч волгоградцев выбрали мобильную связь от «Ростелекома»Смотреть фотографии
16:21
В Волгограде рассекретили причины обрушения склона "Волгоград Арены" сразу после окончания ЧМ-2018 Смотреть фотографии
15:01
В Волгограде ремонтом дворов займутся в осеннюю распутицуСмотреть фотографии
14:19
Депутатам Волгоградской гордумы предложили присвоить звание почетных граждан города «Дмитричу» и «Борисычу»Смотреть фотографии
13:26
Штурмовики, вертолеты и бомбардировщики эффектно пролетят над Волгоградом в День городаСмотреть фотографии
12:41
Более 1200 подследственных проголосуют на выборах губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:25
Жителя Волжского лишили свободы за удар в горло полицейскомуСмотреть фотографии
12:23
Волжанина осудили за стрельбу с балкона из пневматики по людям во двореСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 