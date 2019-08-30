Жителей Волгоградской области не пустят в леса до середины сентября

Экология 30.08.2019 18:09
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30.08.2019 18:09
Режим, ограничивающий пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в Волгоградской области продлится до 19 сентября. Как сообщили ИА "Высота 102" в облкомприроды, такое решение принято в связи с сохранением высокой и чрезвычайной пожарной опасности. Гражданам до окончания действия режима рекомендуют воздержаться от посещения лесов. Также специалисты напоминают всем жителям о необходимости соблюдения правил пожарной и санитарной безопасности, нарушение которых влечет административную и уголовную ответственность.
В целях профилактики лесных пожаров в регионе создано более 7000 километров минерализованных полос. На границах лесных участков установлено более 700 предупредительных аншлагов, проводится работа по обновлению парка лесопожарной техники.
На сегодняшний день в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" осуществлена поставка в регион двух тракторов и девяти автомобилей повышенной проходимости. В начале сентября ожидается поставка еще четырех пожарных автоцистерн.
В целом в рамках проекта в текущем году запланировано приобретение порядка 70 единиц техники, в том числе тракторов, мульчеров, пожарных автоцистерн, лесопосадочных модулей, автомобилей высокой проходимости для патрулирования. К 2021 году поставлена задача на 100% обеспечить лесничества современной лесопатрульной техникой, к 2024 году будет обновлен парк лесопожарных машин и противопожарное оборудование.
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