В Камышине к открытию новой школы завершат капремонт соседнего дома





В Камышине в первый день нового учебного года распахнет свои двери новая школа, рассчитанная на 1000 мест. Образовательные учреждения такого масштаба в регионе не возводились последние 25 лет.

Торопятся завершить строительные работы по капитальному ремонту дома №23 по ул. Республиканской и специалисты подрядной организации, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регоператора. Двухэтажное здание соседствует с новой школой, и руководство регионального Фонда капремонта обратилось к подрядчику с убедительной просьбой – синхронизировать работы по капремонту жилого здания со строительством школы.

Электронный аукцион на капитальное обновление данного дома выиграла местная, камышинская компания ООО «КПМК» — давний и хорошо зарекомендовавший себя партнер регоператора. Договор с региональным Фондом капремонта компания заключила 18 июля 2019 года, обязавшись в кратчайшие сроки – до 1 сентября 2019 года – обновить фасад и заменить кровлю дома, а также отремонтировать фундамент.

«Через месяц, 1 октября 2019 года, будут завершены работы по капитальному ремонту систем холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Таким образом, в доме №23 по ул. Республиканской будет проведет комплексный капитальный ремонт: общая стоимость строительно-монтажных работ по договору составляет 6,6 миллиона рублей, — отмечает регоператор.— Свое слово сдать объект вовремя строители сдерживают. На сегодняшний день работы первого этапа завершены на 95%. За ходом работ строго следят специалисты регоператора и специализированной организации строительного контроля».

В целом в г. Камышине в текущем году капремонту подлежат 80 многоквартирных домов. Кроме того, регоператор уже заменил десять из десяти лифтов, планируемых к замене в 2019 году.

Напомним, в Волгоградской области в краткосрочный план работ на 2019 год вошли 322 многоквартирных дома, из которых 3 подлежат исключению из регпрограммы (это дома, в которых менее 5 квартир), на 8 МКД собственники помещений формируют фонд капитального ремонта на спецсчете и по 55 МКД в текущем году запланировано только проведение инженерных изысканий.

Таким образом, фактически капитальному ремонту в 2019 году подлежат только 256 многоквартирных дома Волгоградской области. На сегодняшний день работы завершены уже на 118 объектах, 138 домов находятся в работе. Срок окончания работ по договору - октябрь-ноябрь 2019 г.

Помимо этого, в 2019 году регоператор планировал заменить 337 единиц лифтового оборудования, из них по краткосрочному плану 2018 года – 103 единицы, по плану 2019 года – 234 единицы.

На сегодняшний день установлено уже 259 новых лифтов, работы по замене 119 подъемников продолжаются. Срок завершения работ – до 31.12.2019 г.



