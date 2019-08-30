Под Волгоградом напоили Верблюда

Экология 30.08.2019 11:33
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30.08.2019 11:33
2,5 миллиона кубометров воды дополнительно подано в Краснослободский и Каширинский тракты Волго-Ахтубинской поймы — это позволило напитать основные артерии, испытывающие дефицит воды в засушливый меженный период, и повысить уровень до нормальных среднегодовых отметок. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, сегодня сотрудники облкомприроды, природного парка, а также районной и поселковых администраций провели комплексное обследование объектов поймы, в которые по итогам подкачки воды поступили дополнительные объемы воды. Напомним, в Каширинский тракт при помощи насосных станций подали миллион кубометров, еще 1,5 миллиона кубометров закачали в Краснослободский. Далее по протокам вода поступила в ерики и озера, в том числе в Верблюд, Сахарный, Судомойка и другие.
Сейчас, по данным экологов, вода поднялась до нормальной отметки, которая соответствует многолетним среднегодовым значениям. Кроме того, повысился и уровень грунтовых вод, что позволит обеспечить водой жителей, пользующихся скважинами и колодцами.
Напомним, в этом году планируется завершить работы по экологической реабилитации восьми водных объектов общей протяженностью 21,4 километра, модернизировать девять водопропускных сооружений. За предыдущие пять лет удалось восстановить порядка 30% артерий поймы; в 2019-2020 годах при поддержке федерального центра планируется провести экологическую реабилитацию еще 22 ериков и озер, построить водопропускные сооружения. В целом до 2024 года на территории Волго-Ахтубинской поймы предстоит расчистить и восстановить 93 водных объекта, построить 72 водопропускных сооружения.
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