Стало известно, что будет за собором Александра Невского в Волгограде

Общество 29.08.2019 17:08
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29.08.2019 17:08
Территорию рядом со строящимся собором Александра Невского скоро будет не узнать. В распоряжении ИА «Высота 102» оказались варианты эскизов сквера, который вскоре будет благоустроен. Напомним, уже разрабатывается проект реконструкции этого участка. Выполнит эти работы строитель храма – АО «Приволжтрансстрой». Речь идет о территории площадью 1,7 гектара, где сейчас располагается сквер. Скоро здесь проложат систему автоматического полива, вымостят дорожки, установят новые скамейки и урны, поставят новые линии освещения.
Большое внимание уделят и озеленению. Здесь высадят газон и новые деревья-крупномеры, на территории появятся декоративные кустарники, разобьют цветники и клумбы. Вырубят только аварийные деревья, другим сделают санитарную обрезку.
Храм Александра Невского должны достроить к 2021 году.
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