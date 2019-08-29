Общество 29.08.2019 13:26
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29.08.2019 13:26
Пролет военной авиации над центром Волгограда станет самой эффектной частью акции "Военная служба по контракту – Твой выбор!", которая пройдет в эти выходные в ЦПКиО. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Южного военного округа, с российскими флагами пролетят многоцелевые вертолеты Ми-8, штурмовики Ми-28 "Ночной охотник", ударные вертолеты Ми-35, Ка-52 "Аллигатор", штурмовики Су–25 "Грач", фронтовые бомбардировщики Су-24М, Су-34, истребители Су-30 и Су- 30СМ.
Акция пройдет 1 сентября в День города с 11 до 14 часов. Все желающие смогут пройти профессиональный и психологический отбор и определить свою годность к военной службе по контракту в Вооруженных силах России. Перед жителями и гостями города выступит ансамбль песни и пляски Южного военного округа, лауреаты Всероссийского фестиваля музыкального творчества МВД России "Щит и Лира", ансамбль "Казачья воля", и другие эстрадные творческие коллективы Волгограда.
Вниманию посетителей будут представлены образцы современной техники и вооружения, в том числе: современные танки Т-90А, боевые машины пехоты третьего поколения, самоходные артиллерийские орудия "Хоста", бронетранспортеры, стрелковое оружие времен Великой Отечественной войны и, а также современная экипировка.
Военнослужащие разведывательного батальона мотострелкового соединения проведут показательные выступления рукопашного боя, а также воины-спортсмены продемонстрируют уровень физической подготовки и силового экстрима военнослужащих, проходящих службу по контракту. В парке также развернута полевая кухня, где всем желающим будет предложено попробовать ароматную солдатскую кашу с тушенкой.
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