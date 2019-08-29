Более 1200 подследственных проголосуют на выборах губернатора Волгоградской области

Выборы 29.08.2019 12:41
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29.08.2019 12:41
Право проголосовать на предстоящих выборах губернатора, депутатов облдумы и органов местного самоуправления реализуют более 1200 человек, которые содержаться на территории Волгоградской области в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме СИЗО. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФСИН России по региону, в настоящее время сотрудники проводят основные мероприятия по подготовке к организации проведения выборов. В частности, оборудуются помещения для
голосования, размещаются информационные материалы, проводится разъяснительная работа. В целях подготовки и проведения выборов в УФСИН России по Волгоградской области создана рабочая группа.
Отмечается, что возможность проголосовать получат и лица, которые находятся под домашним арестом. В уголовно-исполнительной
инспекции сегодня числится около 160 таких граждан.
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