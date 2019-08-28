



Кандидат на пост главы Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области по фамилии Безбожнов едва не лишился возможности участвовать в выборах из-за сокращения выборной должности в подписных листах. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе облсуда, 30 июля текущего года ему было отказано в регистрации. Избирательная комиссия указала на допущенное нарушение при оформлении представленных кандидатом документов.

Так, в подписных листах в поддержку выдвижения кандидата на должность главы Кировского сельского поселения выбираемая должность была указана не в соответствии с Уставом вышеназванного сельского поселения, то есть не конкретизировано наименование субъекта Российской Федерации.

По мнению истца, не указание слов "Волгоградская область" в графе наименование должности не свидетельствует о несоблюдении или нарушении формы подписного листа и не влечет признание всех подписей избирателей в данных подписных листах недействительными, поскольку подобное изложение наименования муниципального образования при правильном указании в подписном листе самого наименования данного органа и даты проведения выборов не искажает смысла содержащихся в подписном листе сведений, не препятствует однозначному восприятию избирателями информации о проводимых выборах, а также не влечет нарушения принципов объективности, достоверности и равенства кандидатов на выборах.

Безбожнов просил апелляционную инстанцию признать незаконным и отменить постановление ТИК Светлоярского района. Ранее Светлоярский районный суд в удовлетворении данных требований Безбожному отказал.

Волгоградский областной суд, рассмотрев материалы дела, иск Безбожнова удовлетворил. Отменяя принятое решение, судебная коллегия посчитала, что отсутствие в строке "кандидата на должность главы" наименования субъекта РФ, не свидетельствует о несоблюдении формы подписного листа и не влечет признание всех подписей избирателей в данных подписных листах недействительными, поскольку подобное усеченное наименование муниципального образования при наличии полного наименования выборной должности в верхней части подписного листа, указанного типографским способом, и даты проведения выборов, не искажает смысла содержащихся в подписном листе сведений, не препятствует однозначному восприятию избирателями информации о проводимых выборах и не нарушает принципа равенства кандидатов.

Напомним, единый день голосования пройдет в Волгоградской области 8 сентября текущего года.



