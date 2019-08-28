Выборы

В сельском поселении Волгоградской области кандидата сняли с выборов за должность

Выборы 28.08.2019 17:48
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28.08.2019 17:48


Кандидат на пост главы Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области по фамилии Безбожнов едва не лишился возможности участвовать в выборах из-за сокращения выборной должности в подписных листах. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе облсуда, 30 июля текущего года ему было отказано в регистрации. Избирательная комиссия указала на допущенное нарушение при оформлении представленных кандидатом документов.
Так, в подписных листах в поддержку выдвижения кандидата на должность главы Кировского сельского поселения выбираемая должность была указана не в соответствии с Уставом вышеназванного сельского поселения, то есть не конкретизировано наименование субъекта Российской Федерации.
По мнению истца, не указание слов "Волгоградская область" в графе наименование должности не свидетельствует о несоблюдении или нарушении формы подписного листа и не влечет признание всех подписей избирателей в данных подписных листах недействительными, поскольку подобное изложение наименования муниципального образования  при правильном указании в подписном листе самого наименования данного органа и даты проведения выборов не искажает смысла содержащихся в подписном листе сведений, не препятствует однозначному восприятию избирателями информации о проводимых выборах, а также не влечет нарушения принципов объективности, достоверности и равенства кандидатов на выборах.
Безбожнов просил апелляционную инстанцию признать незаконным и отменить постановление  ТИК Светлоярского района. Ранее Светлоярский районный суд в удовлетворении данных требований Безбожному отказал.
Волгоградский областной суд, рассмотрев материалы дела, иск Безбожнова удовлетворил. Отменяя принятое решение, судебная коллегия посчитала, что  отсутствие в строке  "кандидата на должность главы"  наименования субъекта РФ,  не свидетельствует о несоблюдении формы подписного листа и не влечет признание всех подписей избирателей в данных подписных листах недействительными, поскольку подобное усеченное  наименование муниципального образования  при наличии полного наименования выборной должности  в верхней части подписного листа, указанного  типографским способом,  и даты проведения выборов,  не искажает смысла содержащихся в подписном листе сведений, не препятствует однозначному восприятию избирателями информации о проводимых выборах и не нарушает принципа равенства кандидатов.
Напомним, единый день голосования пройдет в Волгоградской области 8 сентября текущего года. 

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