Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде начинают ремонт позорно разрушенного памятника на могиле защитников Сталинграда

Аналитика 28.08.2019 20:00
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28.08.2019 20:00



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: для храма Александра Невского изготавливают главный купол, путевое хозяйство скоростного трамвая Волгограда на пороге большого капитального ремонта, опытные реставраторы взялись за обновление позорно разрушенного памятника над братской могилой и другие темы дня. 

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


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