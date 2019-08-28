Общество

Пассажирский порт Волгограда морально и физически готовится к зимней навигации

Общество 28.08.2019 12:19
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28.08.2019 12:19


Пассажирский порт Волгограда начал подготовку к зимней навигации. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, теплоход ОМ-153, который круглый год обслуживает маршрут «Руднева - Сарпинский», отправили на Волжский судостроительно-судоремонтный завод. Плавсредство пройдет комплексный технический осмотр, после чего его ожидает покраска корпуса.
Плановый отпуск парохода завершится в коне ноября.  
В рамках капремонта специалисты обновят рулевой комплекс и двигатель. Помимо традиционного сезонного обслуживания, муниципальное предприятие каждые пять лет проводит капитальный ремонт судов. Так, в прошлом году плановое техническое обновление с покраской корпуса прошел теплоход ОМ-152. Оба судна эксплуатируются как летом, так и зимой. 
За прошедшую зимнюю навигацию до островной части Волгограда теплоходы совершили более 900 рейсов и перевезли свыше 15 тысяч человек.

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