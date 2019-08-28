



Пассажирский порт Волгограда начал подготовку к зимней навигации. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, теплоход ОМ-153, который круглый год обслуживает маршрут «Руднева - Сарпинский», отправили на Волжский судостроительно-судоремонтный завод. Плавсредство пройдет комплексный технический осмотр, после чего его ожидает покраска корпуса.

Плановый отпуск парохода завершится в коне ноября.

В рамках капремонта специалисты обновят рулевой комплекс и двигатель. Помимо традиционного сезонного обслуживания, муниципальное предприятие каждые пять лет проводит капитальный ремонт судов. Так, в прошлом году плановое техническое обновление с покраской корпуса прошел теплоход ОМ-152. Оба судна эксплуатируются как летом, так и зимой.

За прошедшую зимнюю навигацию до островной части Волгограда теплоходы совершили более 900 рейсов и перевезли свыше 15 тысяч человек.



