В Волгограде пассажирка травмировалась в салоне троллейбуса из-за лихача





Инцидент произошел накануне в салоне троллейбуса №15а, когда он проезжал перекресток проспекта Ленина и улицы Краснознаменской. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, по предварительной информации электротранспорт двигался по второй полосе в сторону Ворошиловского района, когда автомобиль из третьего ряда совершил резкий маневр на первую полосу. Водитель троллейбуса, чтобы избежать столкновения, вынужден был применить экстренное торможение. Одна из пассажирок электротранспорта не удержалась на ногах и упала. На место происшествия были вызваны медики, которые предварительно диагностировали у женщины ушиб. Видео с камеры-наблюдения, расположенной рядом с местом происшествия, направлено сотрудникам ГИБДД для установления виновника случившегося.



