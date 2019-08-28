Происшествия

«Не вписался в поворот»: на въезде в Волгоград перевернулся минивэн, 9 пострадавших

Происшествия 28.08.2019 08:43
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28.08.2019 08:43


Девять человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с микроавтобусом в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, авария произошла сегодня в 5:30 на улице 40 лет ВЛКСМ на повороте в Волгоград из Светлоярского района.

Микроавтобус перевернулся на крышу. В региональном главке МВД уточнили, что при повороте опрокинулся минивэн, который следовал из Астрахани в Москву. В автомобиле находились 9 человек, включая водителя. Все они пострадали, из них трое находятся в тяжелом состоянии. 

На данный момент известно, что водитель минивэна не вписался в поворот и врезался в поливную трубу. На месте происшествия работают полицейские, проводится проверка. Известно, что пассажиры минивэна ехали в Москву, воспользовавшись онлайн-сервисом "Бла-бла-кар". Вполне возможно, что водитель, который был за рулем всю ночь, мог задремать за рулем. Пока опросить его не представляется возможным, так как мужчина находится в больнице в бессознательном состоянии. 
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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