Банк «Возрождение» запустил акцию «Твои правила»

Экономика 27.08.2019 13:12 Реклама
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27.08.2019 13:12 Реклама
Сегодня многие уже знают про сервис CashBack – возврат на банковскую карту части средств, потраченных безналичным путем на оплату покупок и услуг. Оказывается, наши ежедневные расходы могут быть еще более выгодными.
В банке «Возрождение», работающем в Волгоградской области более 24 лет, запустили новую акцию* с говорящим названием «Твои правила», в рамках которой активное использование дебетовой карты #НЕПРОСТОКАРТА позволяет клиентам дополнительно увеличить доход по накопительным счетам и вкладам и/или снизить процент по потребительским и ипотечным кредитам.
«То есть, чем больше оборот/сумма покупок по карте, тем больше размер надбавки и/или скидки по основному продукту получает клиент, — пояснили ИА «Высота 102» в Банке. — При этом в акции могут участвовать как новые, так и действующие клиенты».
Для этого держателю дебетовой карты #НЕПРОСТОКАРТА при наличии оформленного в банке «Возрождение» кредита, накопительного счета или вклада (или их сочетания) предлагается выбор из трех опций: «CashBack», «Сбережения» (для получения надбавки к проценту по вкладу и накопительному счету) и «Заемщик» (для получения скидки по процентной ставке по кредиту). Клиент может самостоятельно выбрать одну или сочетание любых двух опций, и в результате – получать ежемесячную компенсацию ставок путем выплаты на счет #НЕПРОСТОКАРТА в виде CashBack. Таким образом, Банк предлагает клиенту установить свои правила и воспользоваться наиболее актуальной для него опцией.
«Многие клиенты уже успели оценить продукты банка "Возрождение". Теперь их сочетание, а именно синергия использования карты и вклада/кредита позволит клиентам получить дополнительную выгоду и наиболее привлекательные на рынке условия, — поясняет Заместитель Председателя Правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина. — Например, минимальная ставка по кредиту в рамках акции составит 8%, а максимальная по вкладу – 8,5%».
Изначально в первый календарный месяц после подключения к акции «Твои правила» держателю карты #НЕПРОСТОКАРТА предоставляется одна опция – CashBack до 5% от покупок. Начиная со второго календарного месяца, клиент сможет по желанию подключить дополнительные опции: «Сбережения» и «Заемщик». При выборе клиентом сочетания двух опций компенсация ставок по акции рассчитывается по принципу 50% на 50%. С более подробными условиями можно ознакомиться в самом банке.
Напомним, что в Волгоградской области Банк представлен тремя дополнительными офисами в г. Волгограде и двумя – в г. Волжском. В настоящее время банк «Возрождение» входит в финансовую группу ВТБ. Объединенная с ВТБ сеть «Возрождения» насчитывает порядка 300 банкоматов. Сегодня Банк обслуживает в Волгоградской области более 170 тысяч частных лиц и более 2 тысяч компаний.
*Подробнее об условиях Акции «Твои правила» можно посмотреть по ссылке.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1439 выдана 22 января 2015 года Центральным банком Российской Федерации.
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