Телеком

«Ростелеком» порадовал участников молодежного фестиваля высокоскоростным интернетом

Телеком 27.08.2019 12:26
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27.08.2019 12:26


«Ростелеком» в Волгограде стал телекоммуникационным партнером молодежного фестиваля «Берег». Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, оператор обеспечил все площадки, где проходили мероприятия, высокоскоростным интернетом. 
«Поддержка подобных проектов и развитие культурно-творческих инициатив –  в числе приоритетных для “Ростелекома”. В рамках фестиваля мы создали для организаторов комфортную цифровую среду, обеспечив доступ к высокоскоростному интернету и возможность вести трансляции на нескольких площадках», – отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».    
«Это настоящая феерия звука, света, креатива и интересных людей», — такое мнение высказывали многие гости фестиваля.
«Рад, что удалось побывать здесь, послушать хорошую музыку, пообщаться с ребятами. Порадовал и тот факт, что “Ростелеком”, чьим интернетом и интерактивным телевидением я пользуюсь дома, не остается в стороне от значимых для волгоградской молодежи событий. Здорово, когда современные технологии способствуют развитию творческих инициатив молодого поколения», — поделился волгоградец Виталий Саушкин.
«Ростелеком» в Волгограде регулярно поддерживает и реализует культурные и спортивные инициативы для населения, проводит открытые кинопоказы, лекции, мастер-классы и кибертурниры по World of Tanks и другие социально значимые мероприятия.

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