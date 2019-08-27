Общество 27.08.2019 13:04
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27.08.2019 13:04
В Светлоярском районе Волгоградской области началась реализация масштабного проекта - строительство объездной дороги в обход Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня стройплощадку в районе села Малые Чапурники посетили помощник президента России Игорь Левитин, руководитель Росавтодора Андрей Костюк, председатель комитета по транспорту и строительству Госдумы Евгений Москвичев, начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Здесь прошло рабочее совещание, на котором заказчик работ - ФКУ Упрдор Москва-Волгоград - отчитался о ходе реализации проекта перед федеральными чиновниками.
Сейчас началась реализация первого этапа строительства дороги, проектирование которого было завершено в июле текущего года. На стройплощадке уже работает техника, которая снимает растительный слой, а также геодезисты.
Участок объездной дороги протяженностью 12,144 км на первом этапе соединит федеральную трассу Р-22 "Каспий" и подъезд к Элисте с региональной автодорогой Волгоград-Котельниково-Сальск и городской улицей 40 лет ВЛКСМ. Проектом предусмотрено возведение трех транспортных развязок типа "труба" и "клеверный лист". Они обеспечат выезд с трассы на автодороги регионального и городского значения. Строительство первого этапа должно завершиться в 2024 году. Также в рамках первого этапа планируется строительство через Волго-Донской судоходный канал нового моста протяженностью 1,3 километра.
Проектирование второго и третьего участка дороги в обход Волгограда планируют завершить в 2020 году.
Напомним, в администрации Волгоградской области дорогу в обход города-миллионника называют "проектом XXI века", а глава региона - "мечтой многих поколений жителей области". Отметим, что дорога, которую собираются построить, станет частью международного транспортного коридора "Север – Юг", обеспечит доступ к морским портам Каспийского бассейна. Данный проект был поддержан президентом России, а затем внесен правительством РФ в схему территориального планирования в 2018 году.
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