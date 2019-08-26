«Короче, Склифософский»: Волгоградцам предлагают долго не дискутировать по земельным вопросам





Сократить продолжительность общественных обсуждений по земельным вопросам в ближайшее время могут депутаты Волгоградской городской думы. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий проект решения внесен в представительный орган власти. В настоящее время дискуссии горожан по корректировке правил землепользования и застройки длятся от двух до четырех месяцев. Народные избранники могут упростить процедуру, сократив этот период с одного до трех месяцев.

Общественные слушания и обсуждения проводятся для участия населения в местном самоуправлении. За их организацию в Волгограде отвечает департамент по градостроительству и архитектуре. Согласно действующему порядку, ведомство устраивает экспозицию обсуждаемого проекта, с которой могут ознакомиться горожане. Жители имеют право озвучить свои замечания и предложения. Итоги общественных обсуждений оформляются в протокол и публикуются на сайте администрации Волгограда. Результаты общественных слушаний и обсуждений имеют рекомендательный характер.



