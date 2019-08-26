Общество 26.08.2019 16:04
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26.08.2019 16:04
Оригинальный подход к решению своих финансовых проблем продемонстрировала семья волгоградцев, которые живут в одной из квартир дома №131 по проспекту Жукова. Как рассказали ИА «Высота 102» жильцы дома, в своих почтовых ящиках они увидели послания от соседей, распечатанные на принтере, с обращением к добрым людям помочь им материально. Семья ссылалась на тяжелое финансовое положение, связанное с кредитной нагрузкой, и признавалась, что не способна самостоятельно зарабатывать и платить по долгам. Просители предложили помочь деньгами, кто сколько может, а кто не может, то «можно и старыми телефонами, стиральными машинами и телевизорами». Но, если и этого у добрых людей не окажется, то пойдет и «металлолом, макулатура, пустые бутылки и прочий хлам». Не отказалась бы семья и от талонов в столовую, а также от недоеденных за праздничными столами продуктов. Все это добро просители предложили складывать около двери. А всем, кто желает удостовериться в тяжелом положении, семья готова представить доказательства долгов.
Между тем, по свидетельству соседей, это уже не первая акция по сбору гуманитарной помощи, которую объявляет семья. Однако отклика у других жильцов дома тогда этот клич не нашел. Потому что люди считают, что некоторые члены семьи вполне могут пойти и заработать себе на пропитание. Например, главу семьи, обратившейся за помощью, жильцы частенько видят спящим на лестничной площадке, где он засыпает, не добравшись до квартиры, из-за чрезмерной дозы принятого алкоголя. «Помочь – святое дело, но поощрять пьянство и иждивенчество мы не собираемся», - решили соседи.
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