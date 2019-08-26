В Волгоградской области руководству спортклуба грозит 6 лет тюрьмы за организацию прыжков с непригодными парашютами
Расследования 26.08.2019 14:34
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26.08.2019 14:34
Директор автономной некоммерческой организации авиационно-технический спортивный клуб "Ястреб" из Средней Ахтубы и его заместитель предстанут перед судом за организацию прыжков с парашютами, не отвечающими требованиям безопасности. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Руководители спортклуба, согласно материалам дела, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Им грозит до 6 лет лишения свободы.
Расследованием установлено, что начальник спортивного клуба и его заместитель, вступив в преступный сговор, заключили с 26 несовершеннолетними кадетами школы-интерната договоры возмездного оказания услуг по прыжкам с парашютом, которые по своим техническим свойствам являлись непригодными для использования по назначению, в связи с чем выполнение прыжков с ними представляло реальную опасность для жизни и здоровья детей.
Зная о ненадлежащем техническом состоянии парашютных систем в июне 2019 года фигуранты уголовного дела предоставили несовершеннолетним кадетам услуги по прыжкам с парашютом на аэродроме вблизи р.п. Средняя Ахтуба в Волгоградской области, после чего были задержаны сотрудниками полиции.
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