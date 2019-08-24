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Происшествия 24.08.2019 10:49
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24.08.2019 10:49
Сегодня около четырех утра в Ворошиловском районе Волгограда на Второй Продольной магистрали три человека пострадали в автоаварии. Как сообщает ИА «Высота 102», при столкновении с «Skoda Oktaviа» неподалеку от улицы Ростовской в отечественной легковушке 11-ой модели оказались заблокированы два человека. Прибывшие на место ДТП спасатели помогли пострадавшим выбраться из искореженной металлической «коробки». В больницу с различными травмами госпитализированы трое человек.
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