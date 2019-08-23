В Волжском инвалид справил новоселье по решению суда





В Волгоградской области после вмешательства прокуратуры инвалиду предоставлено благоустроенное жилье. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в городской надзорный орган за защитой своих прав обратился инвалид 1 группы, который проживал в коммуналке в аварийном доме. После расселения других жильцов он был вынужден покинуть аварийный дом и переехать к своей матери, поскольку администрация Волжского не предоставила ему изолированное жилое помещение. При этом в связи со своим заболеванием – туберкулезом легких, заявитель не мог проживать совместно с другими гражданами в одной квартире. В связи с этим прокурор города обратился в Волжский городской суд с иском в защиту нарушенных прав инвалида. Суд удовлетворил исковые требования прокурора города, возложив на администрацию города обязанность предоставить гражданину жилое помещение. В настоящее время заявителю на основании договора социального найма предоставлена благоустроенная квартира площадью 38,5 кв. м.



