Найден водитель-трус, сбивший насмерть женщину в Палласовке Волгоградской области (ВИДЕО)

Расследования 22.08.2019 17:36
7990 0
22.08.2019 17:36
Сегодня оперуполномоченные уголовного розыска и инспекторы ГИБДД отдела МВД России по Палласовскому району задержали подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. Напомним, сегодня около часа ночи неизвестный водитель на неустановленное автомашине, двигаясь со стороны ул. Победы в направлении ул. Мира, на ул. Остравская г. Палласовка, совершил наезд на пешехода – 46-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась в больнице. Водитель автомашины с места ДТП скрылся. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый водитель был задержан. Им оказался 29-летний неработающий житель Палласовки, передвигавшийся на автомашине «ВАЗ-2114». Он сознался в содеянном, пояснив, что скрылся с места аварии, испугавшись последствий. Мера пресечения в отношении задержанного избирается. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч.4 ст. 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет.
Реклама
Популярное по теме
06.08.2019 15:22
26256 29
06.08.2019 12:40
23496 45
25.07.2019 11:46
22924 43
В Волгограде спортсмен-любитель получил реальный срок за посылку с анаболиками22.08.2019 16:22
Расследования 22.08.2019 16:22
602 3 Обсудить
В отношении буйного волгоградца за нападение с ножом на полицейского возбудили уголовное дело22.08.2019 11:58
Расследования 22.08.2019 11:58
2741 2 Обсудить
В Волгограде пенсионерка почти месяц "кормила" мошенников миллионами21.08.2019 16:23
Расследования 21.08.2019 16:23
3268 6 Обсудить
В Волгограде директор кооператива получил судимость за чрезмерную доброту к заемщикам21.08.2019 13:04
Расследования 21.08.2019 13:04
1873 1 Обсудить
В Волгограде суд смягчил наказание участнику «перестрелки» возле ночного клуба20.08.2019 19:27
Расследования 20.08.2019 19:27
3142 2 Обсудить
Волгоградский облсуд разрешил экс-депутату гордумы поменять место жительства20.08.2019 13:28
Расследования 20.08.2019 13:28
6716 10 Обсудить
Обвиняемый в убийстве двоих человек в Волгоградской области захотел домой19.08.2019 16:32
Расследования 19.08.2019 16:32
3094 0 Обсудить
В Волгограде задержаны серийные грабители пожилых женщин18.08.2019 11:32
Расследования 18.08.2019 11:32
9532 0 Обсудить
Волгоградца задержали за скупку орденов и знаков нацистской Германии16.08.2019 09:18
Расследования 16.08.2019 09:18
7788 17 Обсудить
"Привет от беглого олигарха?": "Красный Октябрь" в Волгограде пытались взять "на абордаж"15.08.2019 18:14
Расследования 15.08.2019 18:14
19057 5 Обсудить
В Волгограде возбудили уголовное дело по факту гибели 2-летней девочки в бассейне15.08.2019 11:10
Расследования 15.08.2019 11:10
3857 4 Обсудить
В Волгоградской области пьяницу-водителя отправили в колонию строгого режима15.08.2019 09:47
Расследования 15.08.2019 09:47
2085 0 Обсудить
Выбросившую в Волгограде тело младенца в мусорный контейнер мать-убийцу будут лечить14.08.2019 15:24
Расследования 14.08.2019 15:24
5786 0 Обсудить
В Волгограде зять из Ростова-на-Дону убил тещу и ранил шурина ради квартиры14.08.2019 11:11
Расследования 14.08.2019 11:11
4231 1 Обсудить
В Волгограде карманница похищала деньги у больных14.08.2019 09:31
Расследования 14.08.2019 09:31
4475 7 Обсудить
Реклама