Найден водитель-трус, сбивший насмерть женщину в Палласовке Волгоградской области (ВИДЕО)















Сегодня оперуполномоченные уголовного розыска и инспекторы ГИБДД отдела МВД России по Палласовскому району задержали подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. Напомним, сегодня около часа ночи неизвестный водитель на неустановленное автомашине, двигаясь со стороны ул. Победы в направлении ул. Мира, на ул. Остравская г. Палласовка, совершил наезд на пешехода – 46-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась в больнице. Водитель автомашины с места ДТП скрылся. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый водитель был задержан. Им оказался 29-летний неработающий житель Палласовки, передвигавшийся на автомашине «ВАЗ-2114». Он сознался в содеянном, пояснив, что скрылся с места аварии, испугавшись последствий. Мера пресечения в отношении задержанного избирается. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч.4 ст. 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет.



