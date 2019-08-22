В Сарептском затоне в Волгограде погибла рыба

Общество 22.08.2019 13:45
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22.08.2019 13:45
Свидетелями печальной картины стали волгоградцы, которые регулярно совершают велосипедные прогулки в районе Сарептского затона. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, на днях они обнаружили, что на поверхности воды кверху брюхом плавали десятки мертвых рыб. Местные рыбаки грешат, что это связано с какими-то работами на «Химпроме» и, соответственно, утечкой неизвестных веществ в воду. Так это или нет, неизвестно. Волгоградцы намерены обратиться с запросом в управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора с просьбой произвести замеры проб воды и выяснить причину гибели рыбы.
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