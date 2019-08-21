Спорт

Волгоградский «Ротор» во Владикавказе проиграл «Алании»

Спорт 21.08.2019 18:57
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21.08.2019 18:57


Сегодня «Ротор» провел во Владикавказе матч 1/32 Кубка России 2019-2020. Именно на этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы ФНЛ. На кону стояло участие в 1/16 и дальнейшая борьба с командами премьер-лиги. Волгоградцев принимал футбольный клуб «Алания». Как сообщает ИА «Высота 102», результат игры 2:1 в пользу владикавказцев. Единственный гол в ворота «Алании» на 24-й минуте матча забил Камиль Муллин. Поддержать любимую команду во Владикавказ из Волгограда приехали около 150 болельщиков «Ротора».

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