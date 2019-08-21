Аналитика

«Высота 102»ТВ: Под Волгоградом провели спецоперацию по задержанию вооруженных грабителей из Татарстана

Аналитика 21.08.2019 20:13
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21.08.2019 20:13



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: посетителей передвижного зоопарка шокировал вид животных, отпечатанные для выборов бюллетени взяли под охрану, должник лишился машины прямо на дороге, грабители из Татарстана пытали напугать полицейских гранатой и другие темы дня. 

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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