Происшествия

В центре Волгограда пышная блондинка обманула пенсионерку на четверть миллиона рублей

Происшествия 21.08.2019 14:45
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21.08.2019 14:45






В Волгограде полиция разыскивает женщину, которая оставила пенсионерку без крупной денежной суммы и ювелирных украшений. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области,  77-летняя женщина отдала за «снятие порчи» 155 тысяч рублей и сняла с себя золото на сумму еще около 100 тысяч. Псевдоцелительница предложила пожилой женщине свои услуги прямо на улице. В процессе разговора вмешалась, по всей видимости, сообщница «колдуньи», которая активно хвалила услуги последней по снятию сглаза.
Деньги и украшения «ведунья» завернула в  непрозрачный пакет, который отдала старушке. Вернувшись домой, пенсионерка обнаружила в пакете нарезанную бумагу и только после этого поняла, что ее обвели вокруг пальца.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Всем, кому что-либо известно о ее личности и местонахождении, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции №4 (Центральный район) Управления МВД России по г.Волгограду на номер 33-24-34 или «02».

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