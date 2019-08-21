Сбербанк поможет оценить кандидатов при найме на работу

Экономика 21.08.2019 15:28 Реклама
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21.08.2019 15:28 Реклама
Сбербанк, расширяя комплекс услуг для корпоративных клиентов, разработал новый сервис «Проверка сотрудника».
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, он предназначен прежде всего для сегмента малого и микробизнеса, то есть тех компаний, у которых нет собственной службы безопасности или HR-специалистов для комплексной оценки и проверки потенциальных кандидатов на работу. Проверка также может проводиться в отношении контрагентов и поставщиков товаров и услуг перед заключением партнерских соглашений, собственников квартир перед наймом жилплощади, при приглашении на работу няни, водителя и т. д.
Предпринимателям предоставляются сведения о действительности паспорта или временного удостоверения кандидатов, о наличии у них проблем с законом, штрафов, задолженностей — самый широкий спектр данных, позволяющих объективно оценить перспективы возможных деловых отношений. Анализируются данные из проверенных и официальных источников, а также поведение человека в социальных сетях.
Проверка производится только с согласия кандидата. Сервис включает три типа проверок: базовая, комплексная и проверка водителя. В зависимости от выбранного типа проверки набор параметров варьируется от 13 до 21. Клиент сам принимает решение о выборе наиболее оптимальной. Базовая проверка включает 13 параметров и обойдется заказчику в 490 рублей, а максимально полная, комплексная проверка, будет стоить 990 рублей. Срок выполнения заказа — около 10 минут.
Алексей Шашкин, управляющий директор, дивизион «Малый и микро бизнес» Сбербанка: «Мы перспективно оцениваем интерес к нашей новой услуге, так как не у всех представителей малого бизнеса есть подобные возможности оценки персонала. Стоимость сервиса символична и позволит компании с любым уровнем доходов помочь себе в подборе кандидатов с хорошим профессиональным бэкграундом и положительным социальным и гражданским статусом».
Подробнее об услуге можно узнать на сайте Сбербанка. Проект реализован совместно с ООО «Партнерская среда».
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.
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