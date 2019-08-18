Спорт

В Волгограде «Ротор» провел жаркую игру с «Шинником» и проиграл

Спорт 18.08.2019 20:56
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18.08.2019 20:56


Сегодня «Ротор» провел первый домашний матч после трех победных выездных игр в Краснодаре, Томске и Нижнекамске. Матч в Волгограде прошел при очень теплой погоде и при рекордном стечении болельщиков - 33 тысячи 417 человек . Как сообщает ИА «Высота 102», игра закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей из Ярославля.      
Как и было ранее заявлено ФНЛ, футбольный вечер начался с минуты оваций в честь экипажа самолета рейса Москва - Симферополь. 15 августа летчики совершили настоящее профессиональное чудо - в экстремальной ситуации с обоими отказавшими двигателями совершили жесткую посадку на кукурузное поле и спасли жизни всех 223 пассажиров. 

Волгоградцы вышли на поле в ранге лидеров турнирной таблицы ФНЛ. Первый гол в ворота «Шинника» на 11-й минуте забил Мухаммад Султонов. Затем на 15-й минуте Алексею Пугину из «Шинника» удалось сравнять счет, причем фактически это был автогол волгоградского игрока. На 39-й минуте ярославцы вырвались вперед, забив еще один гол, его автор - Сергей Самодин. Во втором тайме на 50-й минуте футболист «Ротора» Максим Ненахов сравнял счет к всеобщему ликованию трибун. Но на 80-й минуте «Шинник» снова стал лидировать - Тимур Пухов забил 3-й гол и он оказался победным. 
Таким образом, «Шинник» увозит из Волгограда 3 очка, «Ротор» опускается на 3-е место в турнирной таблице ФНЛ, а московская команда «Торпедо» после сегодняшней победы над «Текстильщиком» становится единоличным лидером. Следующую домашнюю игру в рамках первенства ФНЛ «Ротор» проведет с  «Торпедо» из Москвы. Матч состоится на «Волгоград Арене» 31 августа.

 


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