В Волгоградской области есть работа с самыми высокими заработками





Профессии в сфере управления недвижимостью стали единственными среди других экономических сфер деятельности, где падают доходы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, если в 2017 году заработная плата этой категории работников составляла 24,2 тысячи рублей, то в 2018 году – уже 21,5 тысяч рублей. В остальных сферах зарплата по сравнению с позапрошлым годом выросла. Так, больше всего зарабатывают работники в сфере добычи полезных ископаемых – 54,6 тысяч рублей (в 2017 году – 49,7 тысячи рублей), в финансовой и страховой области – 44,1 тысяча рублей (в 2017 году 40,5 тысячи рублей). Негусто платят тем, кто занимается водоснабжением, водоотведением и утилизацией отходов – около 23 тысяч рублей (в 2017 году 22,5 тысячи рублей). Меньше всего заработки в сфере гостиничных услуг и предприятий общественного питания – 18,1 тысяча рублей (в 2017 – 16,8 тысячи рублей). В образовании зарабатывают в среднем 24,8 тысяч рублей, в здравоохранении и предоставлении социальных услуг – около 30 тысяч рублей.

Всего в различных сферах экономической деятельности в регионе получают в среднем 30,8 тысячи рублей. В 2017 году этот показатель составлял 27,1 тысячу рублей.



