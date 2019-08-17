Стас Пьеха спел для жителей Котельниковской земли героев

Общество 17.08.2019 18:40
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17.08.2019 18:40
Свой тринадцатый день рождения в 2019 году компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» посвятила Котельниково – Земле Героев. Состоялось торжественное открытие проекта «Котельниково – Земля Героев», предметом которого стали богатейшее историко-культурное наследие казачества, героизм воинов-освободителей, нынешнее экономическое развитие промышленной и социальной сфер жизни Котельниковского района. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании.
Официальная церемония открытия бренда прошла на центральной площади города Котельниково. В церемонии приняли участие генеральный директор АО «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев, генеральный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров, глава Котельниковского района Сергей Понкратов, руководители комитетов администрации Волгоградской области, жители Котельниково и гости района.
Праздник погрузил горожан и гостей в эпоху Степана Разина и Емельяна Пугачева, в героические события 1942 года и познакомил с достижениями нынешнего поколения котельниковцев – строителей Гремячинского горно-обогатительного комбината.
На карте России Котольниково – всего лишь крохотная точка, но его история поражает величием и масштабностью событий. Родина Степана Разина и Емельяна Пугачева, котельниковская земля всегда славилась сильными, мужественными, свободолюбивыми людьми, готовыми жертвовать собой ради свободы и независимости своего народа.
Память о героических свершениях предков котельниковцы бережно хранят и передают в поколениях. Жители города никогда не забудут, что именно здесь, в котельниковских степях, советские воины начали разгром немецко-фашистских захватчиков в Сталинградском сражении и доказали всему миру, что ранее считавшаяся непобедимой фашистская орда неминуемо будет уничтожена. Боль и трагедия страшных дней войны хранится в каждом осколке снарядов и мин, которые до сих пор извлекают из котельниковской земли, израненной огнем и металлом.
Вечером жителям и гостям Котельниковской Земли Героев свои лучшие хиты подарил звезда российской эстрады Стас Пьеха.
Праздник завершился великолепным высотным салютом. Яркие искры фейерверков в небе еще раз напомнили о главной цели проекта «Котельниково - Земля Героев» - сделать так, чтобы небо над этим городом всегда было мирным и все жители – счастливыми.
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