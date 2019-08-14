В Дзержинском районе Волгограда загорелся "Франтэль"

Происшествия 14.08.2019 19:44
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14.08.2019 19:44
Сегодня около 18.30 в службу спасения поступил сигнал о возгорании в здании по улице Землячки. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, пожар произошёл в заведении "Франтэль", расположенном в районе самарского разъезда. Прибывшие на место пожарные расчеты обнаружили,что площадь возгорания составила 8 кв.м. По неизвестной пока причине воспламенились бытовые вещи. Примерно в 18.50 пламя потушили. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
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