Происшествия

В Дзержинском районе Волгограда загорелся "Франтэль"

Происшествия 14.08.2019 19:44
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14.08.2019 19:44


Сегодня около 18.30 в службу спасения поступил сигнал о возгорании в здании по улице Землячки. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области,  пожар произошёл в заведении "Франтэль", расположенном в районе самарского разъезда.  Прибывшие на место пожарные расчеты обнаружили,что площадь возгорания составила 8 кв.м.  По неизвестной пока причине воспламенились бытовые вещи.  Примерно в 18.50 пламя потушили. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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