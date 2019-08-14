













Жители Октябрьского района Волгоградской области направили жалобу в Центральный банк России с просьбой разобраться, куда пропали деньги пайщиков и не имеет ли к этому отношение бывший председатель кредитного потребительского кооператива «Фермер». Как говорится в обращении жителей, сообщает ИА «Высота 102», люди считают, что Алексей Солодунов нарушил их права и принял решение о ликвидации кооператива без проведения общего собрания и не уведомил членов кооператива о созыве собрания с вопросом о ликвидации. В качестве доказательства они приводят объявление в местной газете, где говорится о проведении общего собрания. Однако вопрос о ликвидации кооператива в данной повестке не стоял.

Кроме того, утверждают пайщики, Алексей Солодунов не отчитался перед людьми, куда он дел деньги, а также неправомерно снял себя с должности председателя и назначил руководителем ликвидационной комиссии. Соответствующее заявление направлено и в налоговую инспекцию. Под письмом подписались 15 человек. Люди просят провести проверку законности действий председателя кооператива, виновных в пропаже денег привлечь к ответственности и вернуть пайщикам деньги. Пока же они бесполезно проводят время в очередях к «лопнувшему» кооперативу в надежде получить свои кровные.



