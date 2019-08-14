В Волгограде скончался бывший депутат областной думы

Депутаты Волгоградской областной думы пяти созывов и сотрудники аппарата выражают глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким Александра Валентиновича Максимова в связи с его безвременным уходом. Такой некролог, сообщает ИА «Высота 102», опубликован на сайте регпарламента. «Оборвалась жизнь замечательного и очень яркого человека. Александр Валентинович был депутатом Волгоградской областной думы первого созыва, возглавлял постоянную комиссию по социальным вопросам и защите граждан, затем долгие годы работал в администрации региона. Его всегда отличали высокий профессионализм, талант организатора и управленца, неравнодушное отношение к людям. Светлая память об этом искреннем, отзывчивом и открытом человеке навсегда сохранится в наших сердцах», - цитата.

Александр Валентинович Максимов вместе с другими депутатами первого созыва стоял у истоков развития парламентаризма в Волгоградской области. Он неслучайно занимался социальной тематикой, потому что, по воспоминаниям его коллег, умел слышать и слушать человека и не оставался безучастным к чужим проблемам. После областной думы Александр Валентинович долгое время работал в администрации Волгоградской области, возглавлял организационный отдел. Журналисты старшего поколения вспоминают: он всегда охотно общался с прессой, давал нешаблонные комментарии, при этом был не только профессионалом своего дела, но и весельчаком, душой компании.

Александр Валентинович Максимов в декабре прошлого года в честь 25-летнего юбилея Волгоградской областной думы был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством П степени». Ему было 55 лет.



