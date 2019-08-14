В Волгограде аптеки наказали за препятствия для инвалидов





Три аптеки в Дзержинском районе Волгограда уличили в нарушении требований законодательства о социальной защите инвалидов, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксану Черединину. Так, в одной из аптек на улице Краснополянской на входе не был установлен пандус, что делало невозможным доступ в аптеку инвалидов и маломобильных групп населения. Кроме того, в аптеке не была размещена информация об учреждении и режиме его работы, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля, у центрального входа с неавтоматической входной дверью отсутствовала аварийная кнопка вызова персонала. Аналогичные нарушения выявлены еще в двух аптеках. По итогам проверки прокуратуры Дзержинского района Волгоград нарушения в аптеках были устранены, а виновные лица привлечены мировым судом к административной ответственности в виде штрафа.