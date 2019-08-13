Происшествия

В Волгограде мусоровоз снес забор около гостиницы МВД

Происшествия 13.08.2019 09:04
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13.08.2019 09:04


В Ворошиловском районе Волгограда мусоровоз повалил металлическое ограждение. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, происшествие случилось сегодня утром на ул. Баррикадной около гостиницы МВД. По словам дворника, мусоровоз наехал на забор, когда двигался назад. В настоящее время на месте оформляют протокол ДТП. 

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