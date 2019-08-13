В Волгограде мусоровоз снес забор около гостиницы МВД

Происшествия 13.08.2019 09:04
1708 0
13.08.2019 09:04
В Ворошиловском районе Волгограда мусоровоз повалил металлическое ограждение. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, происшествие случилось сегодня утром на ул. Баррикадной около гостиницы МВД. По словам дворника, мусоровоз наехал на забор, когда двигался назад. В настоящее время на месте оформляют протокол ДТП.
Реклама
Популярное по теме
10.08.2019 14:21
103926 0
03.08.2019 14:56
269292 0
03.08.2019 10:29
170464 0
В Волгограде арестовали "наркохудожника" (ВИДЕО)13.08.2019 10:10
Происшествия 13.08.2019 10:10
2809 Обсудить
В Волгограде задержали производителей поддельных химикатов12.08.2019 11:21
Происшествия 12.08.2019 11:21
2806 6 Обсудить
В Волгограде вырванное с корнем дерево перекрыло дорогу к Волге11.08.2019 18:42
Происшествия 11.08.2019 18:42
1816 0 Обсудить
В Волгоградской области из психбольницы сбежали убийца и грабитель11.08.2019 10:51
Происшествия 11.08.2019 10:51
18648 0 Обсудить
Под Волгоградом извлекли машину с телом водителя из озера10.08.2019 14:33
Происшествия 10.08.2019 14:33
8581 0 Обсудить
"Нет семьи": на автодороге «Волгоград-Астрахань» погибли пять человек в ДТП (ВИДЕО)10.08.2019 14:21
Происшествия 10.08.2019 14:21
103926 0 Обсудить
В Волгограде отвергнутый влюбленный сжег машину дамы сердца10.08.2019 11:01
Происшествия 10.08.2019 11:01
2466 0 Обсудить
Под Волгоградом поднимают внедорожник из озера с утонувшим водителем10.08.2019 10:41
Происшествия 10.08.2019 10:41
6272 0 Обсудить
В Волгограде в ходе конфликта двух женщин погибла собака, которую выкинули с 5 этажа09.08.2019 11:48
Происшествия 09.08.2019 11:48
4316 14 Обсудить
Пять человек пострадали в Волгоградской области в лобовом ДТП09.08.2019 10:41
Происшествия 09.08.2019 10:41
5875 16 Обсудить
В Волжском поймали курьера-мошенника09.08.2019 09:16
Происшествия 09.08.2019 09:16
2118 7 Обсудить
Упавшую в колодец таксу спасли на «Красном Октябре» в Волгограде08.08.2019 15:10
Происшествия 08.08.2019 15:10
2939 12 Обсудить
«Ехали с моря»: три человека погибли в лобовом ДТП на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» (ВИДЕО)08.08.2019 10:24
Происшествия 08.08.2019 10:24
18814 22 Обсудить
В Волгограде иностранцы-нелегалы штамповали крышки для консервов08.08.2019 09:17
Происшествия 08.08.2019 09:17
1681 3 Обсудить
В Волгограде подросток повеселился на крыше машины08.08.2019 08:18
Происшествия 08.08.2019 08:18
5172 17 Обсудить
Реклама