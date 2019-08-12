Корма, лекарства и кастрюли: в Волгограде объявили сбор помощи собачьему приюту

Общество 12.08.2019 15:35
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12.08.2019 15:35
Сегодня в трех районах Волгограда открылись пункты по сбору помощи для собачьего приюта. Как сообщили ИА «Высота 102» в волонтерском центре, расположенном по ул.Пархоменко,5, принимается практически все необходимое для питомцев: сухие корма, медикаменты, переноски для животных, кастрюли и миски. Организаторами акции «Лучший друг» выступили Центр поддержки гражданских инициатив вместе с фондом «DaDobro». Мероприятие приурочено к Всемирному дню бездомных животных, которое ежегодно отмечается в третью субботу августа. В прошлом году подобная акция прошла в 14 городах России, а также Белоруси и Казахстане. В этом году количество регионов планируется увеличить минимум вдвое.
В Волгограде сбор помощи проводится с 12 по 16 августа по следующим адресам:
пр.Героев Сталинграда, 35 (салон оптики), пр.Университетский,62А, ул. Пархоменко, д. 5, Региональный волонтёрский центр. Собранные вещи будут переданы в городской питомник, расположенный в Советском районе Волгограда.
Полный перечень необходимой помощи:
1. Цефтриаксон
2. Аскорбиновая кислота
3. Глюкоза, 5%, 40%.
4. Антибиотик ветеринарный «Амоксицилин»
5. Бинты
6. Марли
7. Перчатки медицинские
8. Маски
9. Переноски для собак и кошек
10. Большие кастрюли для варки каши
11. Миски (пластиковые, железные)
12. Сухой корм
13. Консервы для собак
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