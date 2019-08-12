Экономика

Лучшие сотрудники Гремячинского ГОКа доказали свое профессиональное мастерство

Экономика 12.08.2019 11:29
279 3
12.08.2019 11:29


Компания «ЕвроХим» поблагодарила лучших сотрудников за профессиональное мастерство и трудовые достижения. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, «золотой фонд» коллектива определился в конкурсах профессионального мастерства, ставших уже традиционными для предприятий группы «ЕвроХим».
Первый этап конкурса профессионального мастерства прошел и в Волгоградской области - на Гремячинском горно-обогатительном комбинате компании «ЕвроХим-ВолгаКалий». За звание лучших мастеров соревновались электрогазосварщики, электромонтеры, водители грузового автомобиля и слесари-ремонтники. 
Свое искрометное искусство электрогазосварщики демонстрировали на площадке филиала ООО «Новомосковск - ремстройсервис» в г. Котельниково. Электромонтеры (слесари-электрики) соревновались в цехе энергоснабжения ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».  Сотрудники управления энергообеспечения добавили в практическое задание для электромонтеров изюминку, позволяющую проявить не только профессиональные навыки, но и рационализаторское мышление.
Водители грузового автомобиля устроили показательные выступления на площадке участка автомобильного транспорта и средств механизации цеха транспорта и подготовки производства ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». 
На участке механической обработки цеха централизованного ремонта и технического обслуживания механического оборудования ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» прошел конкурс слесарей-ремонтников. В этой номинации конкурс проводился впервые, и сотрудники цеха прекрасно справились с оснащением площадки, предоставили конкурсантам все необходимое для выполнения конкурсной работы. 
Важнейшим условием производственного процесса наГремячинском горно-обогатительном комбинате считается соблюдение правил техники безопасности. Поэтому все рабочие места должным образом оснащены, и сотрудники в обязательном порядке использовали средства индивидуальной защиты.

Первые места в конкурсе электросварщиков заняли сотрудники филиала ООО «Новомосковск - ремстройсервис» в г. Котельниково. Лучшевсех с заданием справился электрогазосварщик Юрий Осин, на втором месте - Александр Поляков. Третье место в этой номинации занял электрогазосварщик участка механической обработки ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Роман Кашин.
Звание «Лучший электромонтер» (слесарь-электрик) завоевали сотрудники участка электроснабжения, технического обслуживания и ремонта электрического оборудования ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». На первое место вышел Андрей Аникин, на втором месте –Юрий Илюшин, третьим стал Виталий Фролов.
В номинации «Лучший слесарь-ремонтник по обслуживанию и ремонту оборудования» победили сотрудники участка механической обработки «ЕвроХим-ВолгаКалия»Юрий Полеев, Алексей Пашкин и Василий Пупков.

Сотрудники «Новомосковск-ремстройсервиса» заняли призовые места в конкурсе «Лучший водитель грузового автомобиля». Лучше всех с конкурсным заданием справился сотрудник этого предприятия Андрей Бурлуцкий. На втором месте - водитель автомобиля участка автомобильного транспорта и средств механизации «ЕвроХим-ВолгаКалия»  Александр Баранов. На третьем - Вадим Трошин из «Новомосковск-ремстройсервис».
Сотрудникам, занявшим первые места, в дальнейшем предстоит постоять за честь своих предприятий на втором корпоративном этапе конкурса профессионального мастерства. 
Исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров поблагодарил всех участников и победителей конкурса, отметив, что свой трудовой путь он тоже начинал рабочим на производстве. Руководитель от души поздравил победителей и от имени всего коллектива Гремячинского ГОКа пожелал им успехов и новых интересных задач, позволяющих проявить свой профессионализм.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
Акционер волгоградского «Конфила» потребовал 121 миллион рублей от гендиректора кондитерской фабрики
01.08.2019 14:11
15802 5
Волгоградцев предупредили о массовой рассылке налоговых уведомлений
15.07.2019 13:46
8371 10
В Волгоградской области пять УК-«пустышек» лишили лицензии
18.07.2019 17:33
6087 5
Экономика
12.08.2019 11:22
Экономика 12.08.2019 11:22
1503 3 Обсудить

0
Далее
Экономика
10.08.2019 13:02
Экономика 10.08.2019 13:02
7139 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
09.08.2019 10:01
Экономика 09.08.2019 10:01
527 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
08.08.2019 15:14
Экономика 08.08.2019 15:14
946 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
08.08.2019 11:02
Экономика 08.08.2019 11:02
4330 28 Обсудить

0
Далее
Экономика
08.08.2019 09:50
Экономика 08.08.2019 09:50
412 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.08.2019 15:41
Экономика 07.08.2019 15:41
1212 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.08.2019 13:31
Экономика 07.08.2019 13:31
1143 6 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.08.2019 12:29
Экономика 07.08.2019 12:29
431 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.08.2019 11:21
Экономика 07.08.2019 11:21
548 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.08.2019 10:01
Экономика 07.08.2019 10:01
803 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.08.2019 15:41
Экономика 06.08.2019 15:41
3095 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.08.2019 14:46
Экономика 06.08.2019 14:46
1321 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.08.2019 13:08
Экономика 06.08.2019 13:08
858 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.08.2019 13:02
Экономика 05.08.2019 13:02
919 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:24
В Волгограде на одном пятачке встретились ЛГБТ-молодежь и антигеиСмотреть фотографии
11:29
Лучшие сотрудники Гремячинского ГОКа доказали свое профессиональное мастерствоСмотреть фотографии
11:22
В Волгограде банкиры подсчитали поддельные банкнотыСмотреть фотографии
11:21
В Волгограде задержали производителей поддельных химикатовСмотреть фотографии
10:40
«Счастье привалило»: экскаваторщика из Волгоградской области ждет расплата за банковскую ошибкуСмотреть фотографии
09:59
Памфилова выступила за отмену муниципального фильтра «в нынешнем виде»Смотреть фотографии
08:44
В волгоградской школе вспомнят капитана затонувшей подлодки «Курск»Смотреть фотографии
19:50
В Волгоградской области задержали сбежавших пациентов психбольницыСмотреть фотографии
19:00
«Не видно, не слышно»: избиратели Волгограда думают, кому отдать голос на выборах Смотреть фотографииCмотреть видео
17:32
В Волгограде экс-кандидат в губернаторы собрал митинг за отмену барьеров на выборах (фоторепортаж)Смотреть фотографии
15:13
Волгоградские краеведы хотят возродить вал Петра ПервогоСмотреть фотографии
12:26
В Волгоградской области партии и кандидаты отдают на выборы все или ничегоСмотреть фотографии
10:51
В Волгоградской области из психбольницы сбежали убийца и грабительСмотреть фотографии
10:18
ТОП-6 детективов: раскрываем тайны, загадки, секретыСмотреть фотографии
07:39
«Летом каждый день»: суд в Волгограде установил, сколько раз должны вывозить мусорСмотреть фотографии
17:53
«Ротор» выиграл у "Томи" со счетом 1:0Смотреть фотографии
16:38
В Волгограде на Международном парковом форуме «секретики» открывали днем и ночьюСмотреть фотографииCмотреть видео
15:56
В Волгограде проходят пикеты в поддержку независимых московских кандидатовСмотреть фотографии
15:13
В Волгограде коммунальщики превратили упавшее от ветра дерево в памятник равнодушия и лениСмотреть фотографии
14:33
Под Волгоградом извлекли машину с телом водителя из озераСмотреть фотографии
14:21
"Нет семьи": на автодороге «Волгоград-Астрахань» погибли пять человек в ДТП (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:02
В Волгограде соединят два района новой дорогойСмотреть фотографии
12:48
В Волгоградской области преподаватели вузов зарабатывают на зависть всем бюджетникамСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде отвергнутый влюбленный сжег машину дамы сердцаСмотреть фотографии
10:41
Под Волгоградом поднимают внедорожник из озера с утонувшим водителемСмотреть фотографии
07:47
Строителей моста через Ахтубу наказали рублем за разбитую машину волгоградцаСмотреть фотографии
20:13
В Волгоградской области кандидаты от «ЕР» «застеснялись» родной партии Смотреть фотографии
20:10
В Волгограде супружескому дуэту «черных риэлторов» грозит 10 лет за махинацииСмотреть фотографии
20:09
«Высота 102»ТВ: В Волгограде хотят создать парки с европейским акцентом Смотреть фотографииCмотреть видео
17:41
В Волгоградской области из-за роста смертельных ДТП пройдут проверки на дорогахСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 