В Волгограде банкиры подсчитали поддельные банкноты

Экономика 12.08.2019 11:22
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12.08.2019 11:22
Банковскими учреждениями Волгоградской области в период с января по июнь текущего года выявлено 207 поддельных денежных знаков, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Отделение Волгоград Южного ГУ Банка России. Больше всего обнаружено поддельных банкнот номиналом 5000 рублей (117), почти вдвое меньше – номиналом 1000 рублей (61), поддельных двухтысячных банкнот (7) и 200-рублевых банкноты (19). Меньше всего обнаружено поддельных 500-рублевых банкнот (2) и одна 100-рублевая купюра. При этом были выявлены поддельные монеты номиналом 5 рублей (7) и одна 10-рублевая монета.
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