Происшествия

В Волгограде вырванное с корнем дерево перекрыло дорогу к Волге

Происшествия 11.08.2019 18:42
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11.08.2019 18:42


На пересечении улиц Калинина и Циолковского в Ворошиловском районе Волгограда на проезжую часть рухнуло вырванное с корнем дерево. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, к счастью, никто не пострадал. Движение к Волге ограничено. Вероятно, причиной происшествия стал сильный ветер, который сегодня разгулялся в городе, и солидный возраст дерева. На месте происшествия дежурят сотрудники полиции. 
Фото Дмитрия Алешина.

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