Борьба с коррупцией

В Волгограде с осужденного за мошенничество профессора взыскали миллион рублей

Борьба с коррупцией 09.08.2019 12:33
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09.08.2019 12:33


Более 1 миллиона рублей взыскано в доход государства с бывшего заведующего кафедрой Волгоградской государственной архитектурно-строительной академии Александра Богомолова, осужденного за мошенничество. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, данные средства, полученные им преступным путем, были взысканы по иску прокуратуры. Такое решение принял Ворошиловский районный суд.
Богомолов ранее был признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ) и осужден к 4 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
Судом установлено, что в период с 2006 по 2017 гг. Богомолов получал от одного из соискателей на степень доктора наук денежные средства за подготовку диссертации и обеспечение её дальнейшей положительной защиты. Деньги передавались частями. 
Всего Богомолов получил денежные средства в рублях и долларах США на общую сумму порядка 1 млн 950 тыс рублей, часть из которых была изъята в ходе проведения оперативных мероприятий и следственных действий. Оставшиеся деньги в сумме более 1 млн рублей были использованы Богомоловым по своему усмотрению.
Отметим, что изначально Богомолов был осужден за взятку 50 тысяч долларов США к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако Волгоградский областной суд при рассмотрении жалобы профессора на приговор районного суда переквалифицировал дело со взятки на мошенничество и смягчил наказание.

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