Губернатор рассказал гостям Международного паркового форума, на чем помешан глава Волгограда

Общество 09.08.2019 11:26
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09.08.2019 11:26
Гости стартовавшего в Волгограде Международного паркового форума начали работу на пленарном заседании с общения с главой региона Андреем Бочаровым. Как сообщает ИА «Высота 102», губернатор Волгоградской области произнес приветственную речь, в которой рассказал профессионалам парковой индустрии о проделанной за последние годы работе по благоустройству общественных пространств в областном центре и в муниципальных образованиях, а также об особенностях расположения Волгограда.
Особых слов удостоился глава города-героя. Андрей Иванович отметил, что Виталий Лихачев очень переживает за город и «буквально помешан на благоустройстве». Кроме того, губернатор попросил гостей форума впоследствии непременно поделиться впечатлениями от Волгограда и его обновленных парков, и по возможности дать советы на будущее.
Участники форума пока не успели ознакомиться с Волгоградом поближе - большинство прилетели прошлой ночью. Однако первое, на что обратили внимание гости из Москвы - солнечная погода. Директор столичного парка «Сокольники» Андрей Лапшин поделился эмоциями от утреннего пробуждения и радости увидеть за окном солнце.
Волгоград стал первым городом России после Москвы, где проходит Международный парковый форум. В два предыдущих года мероприятие принимала столица. Главной целью форума является обмен опытом между специалистами отрасли по созданию комфортной городской среды и развитию парковых пространств на территории всей страны. В Волгоград прибыли 160 делегатов. Это руководители и специалисты ведущих парков и отраслевых учреждений Москвы и Санкт-Петербурга, регионов России и стран СНГ, а также ведущие зарубежные эксперты. Среди гостей, которые выступают с докладами на конференции - директора парков «Зарядье», «Сокольники», Ботанического сада МГУ, Московского зоопарка, сада «Эрмитаж», а также кураторы всемирно известного парка Гуэль в Барселоне и римского парка Аппиа Антика.
В программе форума не только деловая часть. Делегаты Международного паркового форума посетят с экскурсией Мамаев курган и прокатятся на теплоходе по Волге. Кроме того, запланировано профильное знакомство с последними достижениями Волгограда в области паркового искусства - специалистам покажут парк на Верхней террасе Центральной набережной, территорию у музея «Россия - моя история», сквер Пушкина и другие, недавно обновленные пространства.
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